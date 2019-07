Higuain torna al Napoli? il fratello apre alla clamorosa ipotesi

Higuain torna al Napoli? Il fratello Nicolas manda segnali alla società azzurra. Sul Pipita c’è la Roma ma l’argentino vuole la Champions.







Il mercato del Napoli non smette di sorprendere. La società azzurra ha perso Pèpè a causa degli agenti e proprio un agente, tenta di tornare a Napoli.

Secondo quanto raccontato su Twitter dal giornalista di Rai sport, Paolo Paganini, Nicolas Higuain, fratello del Pipita vorrebbe riportarlo a Napoli:

“Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. “Voce” non è trattativa. Su Higuain c’è la Roma ma lui non è convinto e tramite il fratello/agente ha mandato segnali per capire se ci fosse la possibilità di tornare a Napoli per giocare la Champions”.

Un ritorno di Higuain a Napoli sarebbe impensabile per la tifoseria azzurra. Il Pipita, scappato di notte per fare le visite mediche con la Juventus a Madrid, insieme ha Sarri ha lasciato una ferita troppo profonda nei tifosi che li hanno ribattezzati 71, numero della smorfia napoletana che ha un significato ben preciso.

Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli ha stabilito il record i reti in Serie A.

Il 26 luglio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per un costo di 90 milioni di euro.

In bianconero dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo non ha trovato più spazio, e ha cercato il rilancio prima al Milan e poi al Chelsea.