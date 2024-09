Radio CRC – Hermoso alla Roma, ma l’offerta del Napoli era più alta

Mario Hermoso ha scelto la Roma accettando un ingaggio di 4 milioni. Il club giallorosso punta su di lui e Hummels per rinforzare la difesa.

Mario Hermoso ha trovato finalmente sistemazione in Serie A, ma non nel club che inizialmente sembrava destinato a ospitarlo. Il difensore spagnolo, svincolato dopo la sua esperienza all’Atlético Madrid, ha deciso di accettare l’offerta della Roma, nonostante il contratto proposto dal club giallorosso sia inferiore a quello che gli era stato offerto dal Napoli.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, emittente partner del Napoli, Hermoso avrebbe potuto percepire un ingaggio di 4,5 milioni di euro con gli azzurri. Tuttavia, il difensore ha rifiutato questa proposta per chiedere un aumento a 5 milioni di euro più bonus, una richiesta considerata troppo elevata dal club partenopeo.

Dopo settimane di trattative, Hermoso ha optato per la Roma, accettando un contratto da 4 milioni di euro. Il club giallorosso, allenato da Daniele De Rossi, ha così deciso di puntare su Hermoso e su Mats Hummels, altro difensore svincolato, per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il club giallorosso sta puntando a costruire una difesa solida per affrontare al meglio la stagione in corso.