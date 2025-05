«Guida Avar in Inter-Lazio? Il problema è la pressione ambientale a Napoli»: il commento di Giovanni Capuano

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, è intervenuto via social sulla designazione di Marco Guida come Avar per la sfida di domenica sera tra Inter e Lazio, soffermandosi sulle dinamiche che circondano l’ambiente calcistico napoletano.

«Il problema della chiamata di Guida per Inter-Lazio (my opinion, meglio evitare) non è la professionalità di un arbitro esperto e bravissimo e che farà bene il suo lavoro anche domenica sera. Il problema è che c’è una città – Napoli – che vive il calcio esercitando pressioni ambientali inaccettabili. Questo è il punto», ha scritto Capuano.

Il giornalista ha poi fatto riferimento ad alcune recenti dichiarazioni dello stesso Guida, che aveva ammesso le difficoltà nel vivere la sua professione nella propria città: «Guida avrebbe dovuto non esplicitarlo in un’intervista, ma la questione è perché a Napoli non si possa vivere serenamente il pallone, andare in trasferta con la propria squadra, essere juventini o altro come accade quasi ovunque».

Infine, Capuano ha voluto rassicurare sull’imparzialità del team arbitrale: «PS – Guida sarà Avar e il Var responsabile è il numero uno assoluto. Quindi state sereni che non ci saranno problemi».