Gravina non vuole pagare la clausola di Spalletti: Ha dato mandato gli avvocati

La FIGC studia come evitare il pagamento della penale a De Laurentiis per liberare Spalletti. Se non c’è sconto, pronto Conte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La FIGC non ha intenzione di versare i 3 milioni di euro previsti dalla clausola con il Napoli per liberare Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale. Il presidente Gravina ha dato mandato ai legali di studiare il caso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, la Federcalcio sta facendo approfondimenti giuridici per capire se la clausola che vincola Spalletti al Napoli sia valida anche in caso di incarico in Nazionale.

L’avvocato Grassani, legale del Napoli, ha però ribadito che la penale è operativa a prescindere dalla nuova destinazione di Spalletti. De Laurentiis non sembra intenzionato a fare sconti.

Ecco perché, qualora non si trovasse una soluzione per evitare il pagamento, la FIGC virerebbe con decisione su Antonio Conte come alternativa per la panchina azzurra.

>Si attendono sviluppi nelle prossime ore. I tifosi sperano che l’intesa tra le parti si possa trovare, per vedere Spalletti come nuovo condottiero dell’Italia. Altrimenti si aprirebbe la pista Conte per il post-Mancini.