Spalletti-Italia, Pedullà conferma: “Firmerà per 3 anni, annuncio vicino”

Secondo Alfredo Pedullà l’annuncio di Spalletti come ct dell’Italia è imminente: contratto triennale, buon senso sulla clausola col Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’attesa sta per finire, Luciano Spalletti si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A confermarlo è il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, secondo cui l’annuncio ufficiale è ormai prossimo.

Spalletti sarebbe sempre stato in cima alla lista di Gravina per il dopo Mancini. Il suo arrivo in azzurro sarebbe un premio al lavoro straordinario svolto al Napoli, dove ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello scudetto.

Il tecnico toscano firmerà un contratto triennale con la FIGC. Si sta lavorando agli ultimi dettagli, compresa la spinosa questione della clausola con De Laurentiis, per la quale dovrebbe prevalere il buon senso.

Dopo l’anno sabbatico, Spalletti è pronto per una nuova avvincente sfida. Rilanciare l’Italia dopo la delusione Mondiale e puntare a Euro 2024. I tifosi azzurri scalpitano per vederlo in panchina.

L’annuncio che sancirà l’inizio dell’era Spalletti in Nazionale sembra ormai questione di giorni, se non di ore. Un matrimonio che ha tutte le premesse per essere felice e vincente.