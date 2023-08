Spalletti-Nazionale, parla l’avvocato del Napoli: “Clausola va pagata”

Grassani, legale del Napoli, sulla possibilità di Spalletti in Nazionale: “La clausola va onorata, la Figc cerca vie diplomatiche”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sulla possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana è intervenuto Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo e legale del Napoli. Secondo Grassani, la clausola presente nel contratto tra il tecnico e De Laurentiis è vincolante e va onorata.

“La clausola impegna solamente Napoli e Spalletti, nessun altro – spiega Grassani -. Poi nulla vieta che un club o una federazione interessati possano farsi carico dell’importo al posto del tecnico”.

In sostanza, se Spalletti dovesse accettare una panchina prima di un anno dall’addio al Napoli, i 2.8 milioni di penale andrebbero comunque versati al club azzurro. La Figc potrebbe eventualmente rimborsare successivamente l’allenatore.

“Spalletti è libero di firmare per un club o una nazionale, ma quella cifra rimane dovuta. La clausola mirava a ristorare il Napoli se non avesse rispettato l’impegno di stop per 12 mesi” chiarisce Grassani.

Ora la palla passa alla Federcalcio, chiamata a trovare una soluzione politica per convincere De Laurentiis a liberare gratuitamente il tecnico. I tifosi attendono sviluppi sulla possibile svolta azzurra di Spalletti.