Alciato: “Gira una voce su De Laurentiis e la clausola di Spalletti”

L’ex Sky Alciato rivela un retroscena: esponenti del Governo starebbero trattando con ADL per “ammorbidirlo” sulla penale per Spalletti in Nazionale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nuovo rumor sul caso Spalletti-Nazionale. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alessandro Alciato, voce di Amazon Prime Video ed ex volto di Sky, il Governo starebbe trattando con Aurelio De Laurentiis per “ammorbidirlo” sulla questione penale per liberare l’allenatore verso la panchina azzurra.

In un tweet Alciato scrive: “In campo esponenti del Governo per ‘ammorbidire’ De Laurentiis sulla clausola di Spalletti? Si dice in certi ambienti“. Un retroscena clamoroso che conferma la volontà della FIGC di strappare l’ex tecnico del Napoli senza esborsi per il patron azzurro.

De Laurentiis non ha mai fatto sconti, ma stavolta di fronte avrebbe interlocutori “pesanti” come rappresentanti del Governo, interessati a sbloccare la trattativa. L’obiettivo sarebbe convincere ADL ad un “lasciapassare gratuito” per Spalletti.

Ovviamente al momento si tratta solo di voci che circolano negli ambienti del potere calcistico. Ma la suggestione lanciata da Alciato sta facendo rumore. De Laurentiis riuscirà a resistere al pressing istituzionale? I prossimi giorni diranno se la voce avrà riscontri.