Gravina chiama De Laurentiis: non vuole pagare penale per liberare Spalletti

Il presidente Figc Gravina sta trattando con De Laurentiis per evitare di versare la penale da 2,8 milioni per Spalletti ct.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente della Figc Gabriele Gravina è al lavoro per portare Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana senza dover pagare la penale al Napoli.

Secondo il Corriere della Sera, nell’accordo tra Spalletti e De Laurentiis per l’addio agli azzurri ci sarebbe una clausola da 2,8 milioni da versare al Napoli in caso di nuovo incarico del tecnico prima di un anno.

Gravina vorrebbe evitare di pagare questa cifra e per questo ha già contattato il presidente del Napoli De Laurentiis per convincerlo a rimuovere l’ostacolo. Le diplomazie sono al lavoro.

Non sarà facile trattare con il patron azzurro, ma i margini per un accordo ci sono, considerando il prestigio della panchina della Nazionale. Lo stesso Spalletti, che ha ottime relazioni con De Laurentiis, potrebbe mediare.

Filtra un cauto ottimismo sulla possibilità che Gravina riesca a strappare il via libera gratuito per Spalletti ct. Il presidente federale punta convintamente sull’ex tecnico del Napoli per rilanciare l’Italia dopo la delusione Mondiale.

I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare la trattativa. I tifosi azzurri attendono di capire se Spalletti sarà il nuovo condottiero.