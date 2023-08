DS: Spalletti ct Italia? De Laurentiis frena, penale e “pericolo” Juve

Gravina vuole Spalletti come ct dell’Italia, ma De Laurentiis nicchia per la penale: i tifosi temono la Juve.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Clamorosa indiscrezione rilanciata dalla Rai: Luciano Spalletti sarebbe il prescelto di Gravina come nuovo ct dell’Italia dopo l’addio di Mancini. Ma c’è l’ostacolo De Laurentiis da superare.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a La Domenica Sportiva, Spalletti avrebbe già dato la sua disponibilità per guidare gli Azzurri, portando con sé il suo staff. L’intoppo è la penale con il Napoli: De Laurentiis vorrebbe monetizzarla, la Figc punta a liberarlo gratis.

I tifosi partenopei, però, temono che il numero uno azzurro possa tenere il punto, portando Spalletti tra le braccia della Juventus in caso di esonero di Allegri. Secondo alcune voci, la possibilità che Spalletti si unisca alla Vecchia Signora ha già raggiunto De Laurentiis.

“La cifra di questa penale – ha rivelato Venerato – scende man mano che si va verso dicembre. Ora, è di 3 milioni e 250 mila euro netti. Gravina e la Federcalcio non intendono pagarla e si lavora per trattare con De Laurentiis, affinché conceda gratuitamente il pass per Spalletti, dal momento che parliamo di una Nazionale e non di un altro club.

L’altra soluzione, prestigiosa, porta ad Antonio Conte, che ha già ricevuto una telefonata da Gravina. La FIGC, però, preferirebbe Spalletti. Se De Laurentiis dovesse ribadire il suo ‘no’, cosa che ci sentiamo di escludere, si andrebbe sull’ex Juve”.

In sintesi, il futuro di Spalletti rimane incerto. La speranza di molti è vederlo alla guida dell’Italia, ma il destino dell’allenatore potrebbe dipendere in gran parte dalla decisione di De Laurentiis.