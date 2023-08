Napoli, ufficiale il rinnovo di Mario Rui fino al 2026

Con un tweet di De Laurentiis è stato annunciato il prolungamento del terzino Mario Rui con il Napoli per altri 4 anni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mario Rui e il Napoli, un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. È ufficiale il rinnovo del terzino portoghese con gli azzurri fino a giugno 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis via Twitter.

“Siamo felici di annunciare che Mario Rui ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2026” il tweet del patron partenopeo che blinda il laterale lusitano.

Nei giorni scorsi l’agente di Mario Rui aveva espresso la volontà del giocatore di restare a Napoli, eventualmente accettando anche un piccolo ritocco dell’ingaggio. La trattativa è andata evidentemente a buon fine.

Il terzino classe ’91, punto fermo degli azzurri nelle ultime stagioni, vestirà la maglia partenopea per altri 4 anni. Un’ottima notizia per i tifosi e per mister Spalletti, che potrà continuare a contare su un giocatore esperto e affidabile.

Dopo le voci di mercato delle scorse settimane, alla fine ha prevalso la volontà di Mario Rui di proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Un rinnovo fondamentale per dare continuità ad un progetto vincente.