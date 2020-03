L’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, al centro del dibattito anche i contratti dei calciatori.

Lo scenario che si prospetta per la Serie A non è dei più rosei. Lega e Figc stanno cercando di trovare una quadra, ma non si riesce a capire quando potrebbe ripartire il campionato. Ecco perché si parla anche di uno slittamento della stagione oltre il 30 giugno, ovvero data in cui scadono i contratti dei calciatori.

Prolungamento contratti? Non è assolutamente un passaggio scontato, si tratta di mettere attorno ad un tavolo una pluralità di componenti perché mai nella storia dello sport un contratto dovesse essere spostato per cause di forze maggiori. Mai come in questo caso la frase fatta “Stiamo uniti” è fondamentale, perché per prendere una decisione non c’è bisogno solo della FIGC, ma è una cosa che riguarda tutta la galassia di lavoratori che contribuiscono alla realizzazione dell’evento. Chiunque svolge un’attività lavorativa ha due nodi fondamentali: il prestatore che svolge quest’attività e che l’attività venga pagata. Al 30 Giugno c’è una scadenza di contratti e noi ad un tavolo di lavoro chiediamo la proroga di quei contratti, i giocatori giocherebbero senza prendere i soldi di quella frazione. Sono due settimane in cui in Italia nessuno si allena, nessuno gioca e quindi arriveremo circa un mese che non è stato adempiuto per esigenze eccezionali. Ecco che questo periodo verrebbe spalmato in quei giorni di Luglio. Teniamo presente che terminare la stagione entro il 30 giugno, non significa solo che il pallone debba rotolare, ci sono tanti aspetti da riprendere. Mettiamo caso che è il virus possa attenuarsi a metà Aprile e tornare alla normalità, gli stadi sono adeguati a ripartire?

De Laurentiis lungimirante

Grassani ha fatto il punto anche sulla possibilità di azioni legali da parte dei colossi tv come Sky e Dazn.