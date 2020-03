Gravina: “Ritorno Serie A e fondo salva calcio, ecco il piano”

Gabriele Gravina presidente della Figc è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tra i temi trattati la ripresa del campionato e il fondo salva calcio.

La Figc e la Lega stanno studiando il modo per concludere la stagione di Serie A 2019/20. Terminare la competizione è fondamentale per salvare calcio ed introiti, ma l’incertezza dal punto di vista sanitario non offre un assist da questo punto di vista. E’ proprio questo uno dei temi toccati da Gabriele Gravina, presidente Figc ai microfoni di RPN:

Ritorno in campo il 3 Maggio? Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di rate per capire quando partire. L’idea è 3 Maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare. Deadline? Facendo qualche calcolo, con 12 giornate e qualche recupero, alcune competizioni internazionali, diciamo che non è facile calendarizzare tutte le date. Ci lavoreremo e metteremo in moto tutti i meccanismi possibili con i dovuti provvedimenti da parte del governo e tutti gli organi competenti. Porte chiuse? Non lo escludiamo. L’ipotesi sulla quale stiamo lavorando è una prima fase a porte chiuse fin quando non abbiamo garanzie legate alla tutela della salute degli atleti. Giocare a porte aperte vorrebbe dire essere fuori da un brutto incubo, ed è un augurio che mi faccio.

Gravina: il fondo salva calcio

Inevitabilmente l’emergenza coronavirus lascerà strascichi economici anche sul calcio, non solo sulla Serie A ma su tutto il movimento, come sottolinea lo stesso Gravina.