Grassani: “10 punti parlano di un sistema Juve. Operazione Osimhen diversa”

Mattia Grassani ritiene che i 10 punti parlano di un sistema Juve, mentre dichiara che l’operazione Osimhen è diversa

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, ha espresso la sua opinione a Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “Sono tifoso del Bologna. Il caso Juventus? La penalizzazione seppur ridotta da 15 a 10 è una punizione pesantissima per la Juventus. Sono 10 punti ma è come se fossero 20. Fanno precipitare la squadra dal secondo al settimo/ottavo posto. Già questa sanzione non possiamo dire che non sia più che afflittiva. Il 15 giugno ha un deferimento molto articolato ed insidioso che riguarda due manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership preferenziali con altri club. Dire che quest’altro filone possa portare ad uno o più punti di penalizzazione è ovvio. Il ragionamento che i giudici faranno sarà quello che se la Juventus sarà fuori dalla Champions League, gli eventuali punti che rischia di ricevere per i quattro filoni, verrebbero sfruttati per la stagione 2023/24″.

L’avvocato della SSC Napoli Grassani dice che i 10 punti parlano chiaramente di sistema Juve

Grassani ha poi proseguito: “I 10 punti parlano di un sistema della Juventus. Un sistema che ricorreva a innumerevoli alterazioni prive di qualunque logica di mercato. Non si può paragonare l’operazione Osimhen dove sono stati sborsati 50 milioni dalle casse del Napoli e 20 di plusvalenze, rispetto alle decine di operazioni fatte dalla Juventus che hanno portato alla sanzione in classifica e alla squalifica dei 4 manager. Il quadro è diverso e non c’è un sistema Juventus+altri. Sono situazioni che andranno valutate, quindi ne parleremo tra mesi o forse anni”.

“Se Osimhen sarà ceduto? Mi avvalgo sempre dell’emendamento della costituzione statunitense per non rispondere alle domande insidiose, noi lavoriamo a fari completamente spenti. Vi ringrazio per la domanda, ma non la accetto. Storicamente il Napoli parte prima degli altri club e arriva ad allestire le squadre quando gli altri cantieri sono ancora aperti”.