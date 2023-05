Osimhen assente e deludente, i quotidiani non lo graziano: “Ha mete turistiche che lo distraggono”

Il Napoli ha battuto l’Inter, ma la prestazione di Osimhen non è piaciuta. I voti in pagella non sono dei migliori.

Il Napoli è stato superlativo nella sfida della 36esima giornata di Serie A battendo l’Inter grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gianluca Gaetano, ma non tutti hanno ‘brillato’ come al solito.

La prestazione di Victor Osimhen non ha soddisfatto i critici sportivi, che hanno giudicato negativamente la prova del bomber azzurro. Il nigeriano, sostituito al 69′ per lasciare il posto a Giovanni Simeone, è apparso spento e nervoso mentre lasciava il campo di gioco. Ha allargato le braccia rivolgendosi a Spalletti e ha ripetuto più volte le parole “Why?”, “Why?”, prima di sedersi arrabbiato in panchina. In quei brevi istanti, il bomber non ha nascosto la sua delusione per la sostituzione, forse influenzata anche dalle difficoltà incontrate contro De Vrij in una partita in cui Osimhen non è riuscito a lasciare il segno.

Di certo la sua prestazione non è piaciuta ai maggiori quotidiani sportivi che hanno ‘bocciato’ il nigeriano con dei voti più bassi del normale:

Corriere dello Sport 5 – “Magari ha mete turistiche che lo distraggono ed è completamente assente. Rovina la sua giornata contestando la sostituzione, che è sacrosanta”.

La Gazzetta dello Sport 5,5 – “Un colpo di testa telefonato e poco altro. Soprattutto poco movimento che è la sua forza. Si arrabbia per la sostituzione, ma ci stava”.

Eurosport 6 – “A lungo la difesa dell’Inter si chiude a riccio, concedendogli davvero pochissimo. Lui ci prova, ma è ben contenuto”.