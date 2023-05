Napoli-Inter, con l’arbitro Marinelli diventa la sagra degli errori

Una direzione arbitrale con troppi errori. L’arbitro Marinelli non va oltre il 4,5 in pagella dopo la conduzione di Napoli-Inter.

Nel match della 36esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter, l’arbitro Marinelli ha commesso numerosi errori, tanto da meritare un voto in pagella totalmente basso: uno ‘striminzito’ 4,5 per una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Già a partire dai ripetuti falli di Gagliardini: il giocatore nerazzurro ha lasciato in dieci la squadra di Simone Inzaghi dopo una serie di interventi fallosi, ben cinque, in cui è stato ‘graziato’ più volte.

Non è passato inosservato il brutale fallo di Gagliardini ai danni di Kvaratskhelia nel primo tempo che però non è stato punito dall’arbitro Marinelli, una scelta che ha letteralmente sorpreso. Qualche minuto dopo però il direttore di gara non ha di certo potuto chiudere gli occhi di fronte all’entrata violenta del centrocampista ai danni di Zambo Anguissa, mostrandogli così il secondo cartellino giallo che ha portato all’espulsione dello stesso Gagliardini.

È inaccettabile immaginare che Bellanova lo applauda dopo un fallo su Kvaratskhelia senza ricevere alcuna sanzione, limitandosi a un semplice dialogo da parte dell’arbitro: “Bellanova che lo applaude dopo un fallo su Kvaratskhelia senza cartellini è brutto anche solo immaginarlo”.

Questo è un ulteriore episodio che si aggiunge alla lista degli errori commessi. Inoltre, è stato fischiato un fallo a Zielinski, che invece aveva solo preso il pallone e non D’Ambrosio, annullando così il gol regolare di Simeone.