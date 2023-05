Grassani: “Sentenza Juve, un mistero inspiegabile. La lega calcio si è accordata” -VIDEO

Mattia Grassani, legale del Napoli, discute la recente sentenza della Juventus, i suoi potenziali effetti sulla Serie A e l’importanza della trasparenza nel calcio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio CRC, Mattia Grassani, legale del Napoli, ha offerto le sue riflessioni sulla recente sentenza riguardante la Juventus e le sue possibili ripercussioni sulla Serie A.

“Non si è pronunciato solo il tribunale, ma anche il massimo rappresentate della lega calcio,” ha detto Grassani, sottolineando l’importanza e la rilevanza della decisione. Ha inoltre espresso preoccupazione per la trasparenza nei rapporti con gli agenti e le partnership con i club, sottolineando come la somma di 700 mila euro rappresenti un “mistero non facilmente spiegabile.

“Il patteggiamento tra Tribunale FIGC e Juventus è un “capolavoro giuridico, senza ironia, che non merita di essere riproposto perché rischia di alterare la par condicio e penalizza i virtuosi“.

Grassani ha evidenziato l’applicabilità dello strumento del patteggiamento, anche in situazioni come quella della Juventus. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il precedente che questa decisione potrebbe creare in Serie A. “Sia ben chiaro che gli organi di giustizia possono ancora dire che il patteggiamento deve rappresentare un unicum, altrimenti tutti i presidenti che pagano gli stipendi, non hanno rapporto opachi con gli agenti e rispettano le scadenza, potrebbero seguire questa scia sbagliata,” ha dichiarato.

Riguardo alla questione degli stipendi non pagati, Grassani ha ricordato che la giustizia sportiva e la giustizia penale non sempre arrivano alle stesse conclusioni e/o alle stesse sanzioni. “Io credo che, conoscendo la serietà della giustizia sportiva e penale, questo processo non possa chiudersi con un nulla di fatto,” ha affermato.

Infine, Grassani ha sottolineato che la vicenda della Juventus non dovrebbe finire qui, nemmeno a livello europeo, in quanto la UEFA sta attualmente monitorando la situazione.

Queste riflessioni da parte di Grassani evidenziano l’importanza della trasparenza, dell’equità e della responsabilità nel calcio, temi che rimarranno centrali nei futuri sviluppi della Serie A e del calcio europeo.