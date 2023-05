Ulivieri: “Le cessioni dei senatori furono concordate con Spalletti. Voglio dare un consiglio al presidente”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, discute l’importanza delle decisioni ponderate di Spalletti per il Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio Crc, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha offerto una visione interessante del ruolo dell’allenatore nel calcio moderno, mettendo in evidenza l’importanza delle scelte ponderate di Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli.

Ulivieri ha esaltato il profondo amore di Spalletti per il Napoli, sottolineando come le sue decisioni siano sempre state ponderate e riflettessero la sua dedizione al club. “Credo che la società sceglierà un uomo che abbia la possibilità di ricalcare quello che è stato il Napoli di Spalletti. Prenderne uno che vuole stravolgere significa buttare via un’annata,” ha detto Ulivieri.

Il presidente ha inoltre discusso dei cambiamenti nel calcio moderno, sottolineando come gli esoneri in Italia siano diminuiti, contribuendo a mantenere i bilanci dei club sotto controllo. “Il calcio è cambiato, un occhio e più di uno, ai conti bisogna darlo,” ha aggiunto.

Ulivieri ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’allenatore, pur ammettendo che è difficile quantificarne l’effetto. Ha citato l’esempio di Paulo Sousa, sottolineando come il suo contributo abbia portato un nuovo approccio al gioco, che si è riflettuto immediatamente nei risultati, nonostante il buon lavoro già svolto dalla società.

Infine, ha discusso delle cessioni del Napoli nell’ultimo anno, sottolineando come queste fossero state concordate con l’allenatore. “Le cessioni del Napoli lo scorso anno sono state concordate con l’allenatore. La proprietà ed il direttore sportivo devono essere in sintonia con l’allenatore, accade sempre così in sede di mercato. L’incidenza del lavoro dell’allenatore non si può quantificare” ha concluso.

L’intervento di Ulivieri offre una riflessione approfondita sul ruolo dell’allenatore nel calcio moderno, e suggerisce un’attenta considerazione delle decisioni future del Napoli, in un’epoca in cui le scelte ponderate e la sintonia tra allenatore, direttore sportivo e proprietà sono più importanti che mai.