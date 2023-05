Ceci: “Ho incontrato De Laurentiis, ecco su chi punterà per il post Spalletti”

L’ex manager di Maradona, Stefano Ceci, parla dei piani di De Laurentiis per il Napoli, anticipando possibili nomi per la panchina del club.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Stefano Ceci, il noto manager di Diego Armando Maradona, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha condiviso le sue riflessioni sulla direzione futura del Napoli.

Ceci ha avuto un incontro con il presidente del Napoli, De Laurentiis, durante un funerale. Nonostante l’occasione spiacevole, i due hanno avuto la possibilità di discutere del futuro del club. “Nuovo allenatore? Il presidente ha chiarito che si partirà dal 4-3-3, si sono fatti nomi di Luis Enrique e il Cholo Simeone addirittura, nomi fuori portata,” ha detto Ceci.

De Laurentiis, secondo Ceci, ha espresso il desiderio di ringiovanire il club, non solo in campo ma anche in panchina, con nuove idee. Ceci ritiene che il presidente si concentrerà su Italiano o, in alternativa, Thiago Motta.

“Ci possiamo aspettare qualsiasi cosa dal presidente che è un vulcano,” ha aggiunto Ceci. Ha anche sottolineato che chiunque sia scelto per guidare il Napoli, dovrà essere preparato per affrontare la responsabilità enorme nel post-Spalletti.

Ceci ha anche promesso di visitare Castel Volturno, il centro di allenamento del Napoli, dopodomani. In agosto, ha promesso che se il Napoli avesse vinto lo scudetto, avrebbe portato un regalo a tutti i giocatori. “E così sarà,” ha concluso.

Queste dichiarazioni da parte di Ceci alimentano l’attesa dei tifosi sulla prossima mossa del Napoli. Con l’intenzione di portare nuove idee e giovani talenti, il futuro del club sembra promettente.