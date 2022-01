Giuffredi: “Napoli-Salernitana, giusto non giocare. Parisi e Casale, ecco il loro futuro”

Mario Giuffredi parla del Napoli e dei suoi assistiti Parisi e Casale, due giocatori seguiti con interesse da Cristiano Giuntoli. Il procuratore annuncia all’arrivo del portiere Sepe alla Salernitana: “Siamo allo scambio di documenti“. Granata che saranno i prossimi avversari del Napoli, anche se con nove positivi tra le fila di Colantuono la partita è a rischio, visto il nuovo protocollo della Lega. “Napoli-Salernitana dico che non si gioca ed è giusto così. Una squadra piccola in questo caso ha un danno ancora superiore perché su 25 giocatori non ne ha tutti di qualità e con 9 positivi è un danno enorme. Anche per le cinque sostituzioni c’è uno svantaggio ancora più importante” dice Giuffredi.

Discorso calciomercato con Mario Giuffredi che a dice: “Pezzella? Il problema è che gli altri ci arrivano sempre dopo, alla fine i fatti danno sempre ragione a noi. Giuseppe sta facendo un grandissimo campionato. In questo momento i terzini sinistri più forti del campionato sono Theo, Mario Rui, Biraghi, Parisi e Pezzella. A destra Di Lorenzo, Faraoni, Hysaj e vedremo la rinascita di Conti. Il Napoli ha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al Napoli, così come alla Lazio. Casale è un giocatore molto seguito come Parisi, piace a 2-3 squadre e vediamo fino al 31 gennaio cosa può succedere. Il mio pensiero è che debba restare a Verona e possa farlo. Tudor è un signor allenatore, diventerà un grande. Oggi quelli emergenti che mi piacciono di più in Italia sono Juric e Italiano“.