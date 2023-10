Giocatevi questo terno, per Napoli-Real Madrid

Il terno di Napoli-Real Madrid, saranno tre calciatori a decidere la sfida di Champions League del Maradona.

CALCIO NAPOLI. In vista della sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, la Gazzetta dello Sport suggerisce ai tifosi partenopei di giocarsi un particolare terno: 9, 20 e 77. Sono i numeri di maglia di Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia, indicati dal quotidiano come i calciatori che potrebbero risultare decisivi per gli azzurri.

“Scegliamo 9, 20 e 77 – si legge sulla Rosea -. Perché sono i numeri di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia, fuor di dubbio gli azzurri più dotati e indicati per risolvere con una loro giocata una sfida così difficile e complicata”.

Anche nella smorfia napoletana, prosegue la Gazzetta, questi numeri hanno un significato particolare, che sembra sposarsi con l’importanza della sfida contro i blancos di Ancelotti. L’auspicio è che possa essere una notte magica al Maradona.