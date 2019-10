Gianni Di Marzio: “Elmas titolare, Ancelotti sbaglia su Lozano”

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, tra le altre cose ha parlato anche del centrocampista macedone Elmas. Per l’ex tecnico del Napoli merita di giocare titolare, perché in poco tempo è diventato molto importante per la formazione azzurra.

Elmas titolare

“Elmas dovrebbe essere uno degli inamovibili del Napoli perché non sbaglia una palla, è diventato in poco tempo troppo importante. Ancelotti ha dimostrato di essere un allenatore importante non solo in Italia per cui non si discute il suo valore, ma posso anche non essere d’accordo con le sue scelte” dice Gianni Di Marzio che anche sul ruolo di Lozano non è d’accordo: “In quella posizione rende poco perché lui è un esterno e la punta centrale proprio non può farla. Se serviva un calciatore in quel ruolo, il Napoli non doveva comprare Lozano, a quella cifra poi: parliamo di un giocatore che impiegato fuori ruolo non può darti ciò che tutti sappiamo può dare.

Turnover Napoli

Gli azzurri mercoledì alle 18.55 affronteranno alla Luminus Arena il Genk per il secondo turno di Champions League. Ancelotti sta pensando alla possibile formazione con dei ballottaggi ancora da risolvere. “Spero che Ancelotti adotti un turnover moderato senza stravolgere troppo la squadra. Il Genk subisce molti gol, ma il Napoli non deve sottovalutarlo perché in campionato sta facendo bene. Non si chiude, il Genk la sua partita la farà anche contro il Napoli. Samatta ha un buon fisico, si fa rispettare e il Napoli deve temerlo soprattutto nelle palle inattive”.