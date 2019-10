Alvino: “In Champions ritorna Insigne, un ballottaggio per il Napoli”

Comincia a prendere forma la formazione che del Napoli che sfiderà il Genk alla Luminus Arena. Su Radio Goal è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ipotizza un ballottaggio per il Napoli. In Champions ritorna Insigne, confermato Callejon.

Formazione Napoli

Ci sono ancora dubbi di formazione per Carlo Ancelotti che oggi pomeriggio parlerà in conferenza stampa in vista della sfida con il Genk. Per la sfida di Champions ritorna Insigne ma secondo Carlo Alvino può “esserci un ballottaggio in difesa per il Napoli. Sulla fascia destra potrebbe giocare Malcuit e non Di Lorenzo. L’ex Empoli è un calciatore imprescindibile, come lo sono Mertens e Fabian Ruiz, ma domenica c’è la difficilissima partita col Torino che ha perso a Parma e quindi Di Lorenzo potrebbe essere preservato in vista di questo match”. Sulla sinistra Mario Rui è nettamente in vantaggio su Ghoulam.

Meret tra i pali

Anche per esigenze di infermeria la coppia di centrali è praticamente obbligatoria con Manolas e Koulibaly, mentre Maksimovic è fermo ai box per infortunio. Tra i pali torna Meret, mentre vengono confermati Fabian Ruiz e Callejon. Da capire se in attacco verrà lanciato dal primo minuto Llorente al fianco di Mertens oppure rientrerà Milik.