Infortuni Napoli, le condizioni di Maksimovic e Manolas

In casa Napoli si stanno valutando le condizioni fisiche di Maksimovic e Manolas, dato che i due difensori sono usciti con degli acciacchi dalla sfida con il Brescia. Il report del Napoli parlava di affaticamento per Manolas e sospetta elongazione al bicipite femorale destro.

Maksimovic e Manolas

In vista della sfida di Champions League di mercoledì con il Genk che sarà arbitrata dal rumeno Kovacs, Ancelotti deve fare il conto con gli infortuni di Maksimovic e Manolas. Le condizioni dei due difensori sono ancora da valutare, mentre Francesco Modugno di Sky parlando a radio Kiss Kiss Napoli fa sapere: “Si registrano miglioramenti per Manolas che ieri accusava dei dolori, oggi sembra stare molto meglio e questo è un segnale incoraggiante. Le condizioni di Maksimovic non prevedono un recupero veloce, potrebbe tornare dopo la sosta”.

Il comunicato della SSC Napoli

Attraverso il portale ufficiale la società azzurra fa sapere: “Nicola Maksimovic, che è uscito durante la partita contro il Brescia, si è sottoposto a ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni. Confermata per Manolas la diagnosi di lieve affaticamento muscolare. Il difensore greco è stato convocato per il match contro il Genk”.

Formazione Napoli

Ancelotti con ogni probabilità potrà schierare la difesa ‘titolare’ contro il Genk con Manolas e Koulibay, con quest’ultimo che deve ancora scontare un turno di squalifica in campionato. Secondo Modugno “Luperto sarà titolare con il Torino” mentre Mario Rui, Meret e Di Lorenzo “saranno titolari mercoledì sera, così come Allan”.