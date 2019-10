Pistocchi: “Ci sono tre giocatori fondamentali nel Napoli, vi dico chi sono”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Secondo il giornalista al momento ci sono tre giocatori fondamentali nel Napoli e sono Allan, Callejon e Fabian Ruiz.

Allan in ripresa

Contro il Brescia Allan è sembrato nettamente in ripresa, recuperando molti palloni ma riuscendo ad essere incisiva anche in fase di possesso palla. Secondo Maurizio Pistocchi proprio il brasiliano è stato “un giocatore fondamentale per il Napoli, soprattutto quando si è messo a tre in difesa. Callejon è l’altro fondamentale, ma anche Fabian Ruiz mi piace molto perché ha qualità”. Pistocchi ha parlato anche di Zielinski che ancora deve far vedere tutto il suo talento in questa stagione: “Ha un buon tiro e nell’uno contro uno quasi sempre ha la meglio, per questo più gioca vicino alla porta e più fa bene. Il suo ruolo ideale è quello di mezzala nel 4-3-3 mentre nel 4-4-2 fa un po’ di fatica perché non è un centrocampista centrale e come esterno si perde un po’”.

Verso la Champions

Molto probabilmente i tre calciatori citati da Pistocchi saranno titolari nella sfida di Champions League contro il Genk, a conferma che Ruiz, Callejon e Allan sembra davvero fondamentali per il gioco del Napoli. Intanto per Ancelotti arriva una buona notizia dall’infermeria, con Manolas che è in via di recupero.