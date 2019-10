Il procuratore di Malcuit: “Non è inferiore a Di Lorenzo, Callejon fantastico”

Bruno Satin procuratore di Kevin Malcuit è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando non solo del sui assistito ma anche dell’importanza di Callejon nello scacchiere tattico di Ancelotti definendolo un giocatore “fantastico”.

Malcuit e Di Lorenzo

L’esplosione di Giovanni Di Lorenzo ha forse frenato l’ascesa di Kevin Malcuit che durante la scorsa stagione aveva trovato più spazio sulla fascia destra. “Non si sente assolutamente inferiore a Di Lorenzo, quest’anno ha giocato poco e magari gli manco un po’ il ritmo ma è più che pronto a dare il suo contributo in Champions League“. Il Napoli mercoledì prossimo sfiderà il Genk, per la partita del Gruppo E valida per il secondo turno della competizione europea.

Super Callejon

Anche nella partita vinta con il Brescia José Callejon si è messo in evidenza con una grandissima prestazione. Lo ha sottolineato anche Bruto Satin: “E’ un calciatore di livello mondiale, credo sia anche fin troppo sottovalutato. Malcuit alto a destra? Potrebbe essere una soluzione quando il Napoli gioca a tre dietro, ma queste cose le sceglie Ancelotti”.