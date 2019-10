Nela non ha dubbi: “Ancelotti ha una grande rosa, può fare bene”

Sebino Nela ex calciatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del campionato in corso ha analizzato lo stato delle varie formazioni che giocano per il vertice della classifica. L’ex difensore è sicuro che il Napoli ha una grande rosa e può fare bene con tutti.

Sebino Nela sul Napoli

Sebino Nela analizzando l’attuale andamento delle squadre che giocano per il vertice della classifica di Serie A non ha dubbi: “Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra che può fare bene e lottare fino alla fine in ogni competizione. Ancelotti ha una grande rosa e può fare molto bene, non so dove può arrivare ma sicuramente ha le potenzialità per andare avanti su tutti i fronti”.

La corsa scudetto

Per Nela è evidente che la “Juventus di Sarri deve ancora crescere e gli serve ancora tempo, mentre l‘Inter dimostra di avere carattere e grinta come il suo allenatore. La Roma – aggiunge – è altalenante ma fa vedere buone cose, mentre il Milan è indefinibile anche perché ha un ottimo allenatore come Giampaolo, ma sta facendo dei pessimi risultati. Atalanta da scudetto? E’ una grandissima squadra ma credo che al momento non si può ancora capire quali siano definitivamente le squadre in corsa per lo scudetto, dato che ci sono ancora molti fattori da definire”.