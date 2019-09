Ancelotti: “Potevamo chiuderla, normale soffrire in gare simili”

Ecco l’intervista di Carlo Ancelotti al termini della sfida con il Brescia. A Dazn l’allenatore ha detto: “Normale soffrire in gare simili ma potevamo chiuderla”. Il Napoli ha vinto con il Brescia al San Paolo 2-1.

Napoli-Brescia parla Ancelotti

Ancelotti parla dopo la partita vinta dal Napoli con il Brescia: “Queste partite non sono facili, potevamo chiuderla ma è normale soffrire in gare simili”. Il tenico degli azzurri sottolinea: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene e nel complesso sono soddisfatto, potevamo fare il gol del 3-0 ed invece abbiamo subito la rete del 2-1 che ha creato apprensione”.

La tattica

L’allenatore del Napoli che ha dovuto fare a meno di Manolas e Maksimovic usciti per infortunio durante la partita, fa sapere: “A dieci minuti dalla fine ci siamo messi a cinque in mediana per coprire meglio le fasce e togliere spazio al Brescia. Di solito quando giochiamo con squadre che giocano con due attaccanti lasciamo tre difensori alzando Ghoulam e Callejon, mentre quando è senza palla è Di Lorenzo ad alzarsi. Lui è veramente una grande sorpresa. E’ uno dei pochi calciatori a cui non bisogna spiegare più di tanto quello che vuoi fare in campo”.

Milik-Llorente

Anche oggi è partito titolare Fernando Llorente mentre Milik è rimasto in panchina: “Oggi ho mandato in campo Llorente dal primo minuto perhcé pensavo che poteva avere una buona presenza in area di rigore. Milik e Insigne sono rimasti in panchina perché ho preferito avere un centrocampista in più, la squadra era un po’ stanca e quindi ho voluto avere più presenza in mediana”. In panchina è rimasto anche Meret: “Sono due portieri affidabili” ha detto Ancelotti parlando del turnover Meret-Ospina. Su Inter-Juve: “Penso al Torino”.