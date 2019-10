Champions League. Designato l’arbitro di Genk-Napoli

E’ stato designato l’arbitro che dirigerà la sfida valida per il secondo turno di Champions League che vedrà il Napoli affrontare il Genk alla Luminus Arena.

Arbitro Champions Napoli

Sarà l’arbitro rumeno Kovacs a dirigere Genk-Napoli, seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. Assistenti: Marinescu-Arte. IV Uomo: Avram. VAR: Dingert-Welz. Fino ad ora la formazione azzurra non ha alcun precedente con questo arbitro. Il fischietto rumeno dirigerà la partita valida per il secondo turno di Champions League con il Napoli che arriva dalla vittoria con il Liverpool per 2-0 ed il Genk che invece ha subito una sonora sconfitta per 6-2 con il Salisburgo.

La classifica

Ecco la classifica valida per il Gruppo E di Champions League