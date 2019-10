Cori razzisti dei tifosi del Brescia. Da Napoli arriva una risposta da applausi

Napoli-Brescia, cori razzisti dei tifosi bresciani in trasferta. Il San Paolo li ammutolisce. Da Napoli arriva anche una risposta da applausi.

Atmosfera delle grande occasioni, in un San Paolo rinnovato, i tifosi azzurri tornano a riempire l’impianto, tantissime famiglie accorse a sostenere la squadra azzurra, con loro anche moltissimi turisti e tifosi stranieri. La nota stonata della giornata sono stati i latrati beceri dei pochi tifosi del Brescia presenti a Napoli. Dal settore ospiti si è da prima alzato il coro: “Come la Juve, voi siete come la Juve! Solo rubare, sapete solo rubare!” seguito dall’immancabile «Oh Vesuvio lavali col fuoco». Ma l‘ignoranza dei tifosi bresciani raggiunge il culmine quando urlano: “Che lingua parlate?“. Il San Paolo come al solito risponde per le rime zittendo i fans di Balotelli & C.

Sui cori dei bresciani a Napoli, adesso è chiamato a decidere su il giudice sportivo, visto che si tratta di una recidiva dopo i cori contro Pjanic durante Brescia – Juventus.

La risposta da Napoli ai cori dei bresciani

Angelo Forgione, scrittore e meridionalista, ha risposto sui social ai tifosi bresciani: “Agli amici bresciani che al San Paolo gridavano in coro ai napoletani «che lingua parlate?» dico che trattasi di napoletano, secondo idioma italico più conosciuto in Italia e nel mondo. Non si conoscono invece, canzoni, poesie e commedie in bresciano. E neanche si capirebbero. Buon ritorno a casa a loro“.