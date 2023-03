Ghoulam distrugge un tifoso della Juve: “Non sai cosa significa amare Napoli” – FOTO

Faouzi Ghoulam è innamorato di Napoli e difende la città ed i colori azzurri anche dagli attacchi di un tifoso juventino.

L’amore di Ghoulam per il Napoli e la città non è terminata con il cambio di casacca. Il terzino algerino è andato via al termine della scorsa stagione ed ora gioca con l’Angers dove sta riprendendo finalmente il suo posto sulla corsia mancina.

Senza alcun dubbio Ghoulam è stato uno dei terzini più forti d’Europa ai tempi di Sarri e solo due gravissimi infortuni hanno frenato la sua ascesa. Ma questo non ha messo fino all’affetto dei tifosi del Napoli per un giocatore ed un uomo che meritano solo applausi. Sempre corretto, mai una parola fuori posto, sempre pronto a dare il massimo.

Ghoulam: la risposta ad un tifoso della Juve

Nei giorni scorsi Ghoulam si è trovato a dover rispondere ad un tifoso juventino che sui social rispondendo ad un post della SSCN aveva detto: “Basta che per festeggiare non fi fate saltare le dita o vi sparate tra di voi per sbaglio“. Insomma le solite stronzate dette dai qualunquisti quando non sanno che dire di Napoli e del Napoli.

A quel punto è intervenuto Ghoulam che gli ha detto: “Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare” sentendosi ancora parte integrante della città e dei colori azzurri. Ma la risposta più bella Ghoulam l’ha data con questa frase: “Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Napoli, va al di là del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare e essere amato quanto Naoli a me e io il Napoli. Quando la gente capiranno che il Napoli è solo amore“.