Gazzetta – Senza cessioni il Napoli può sognare in grande

Il Napoli può ambire allo scudetto senza cessioni, lo scrive Gazzetta dello Sport. La vittoria del Napoli con il Bayern Monaco ha messo in mostra una squadra che sembra avere delle ottime potenzialità. Ecco perché il quotidiano sportivo si sbilancia. La vittoria in terra tedesca va presa con le molle, ma quello che convince è la prestazione degli azzurri, ma soprattutto la possibilità di recuperare un calciatore come Osimhen. Il nigeriano nello scorso campionato è stato spesso fuori per infortuni e Covid. Con il suo recupero il Napoli ha sicuramente un’arma importantissima in attacco mancata la scorsa stagione.

Napoli vuole la Champions: scudetto non impossibile

Il ritorno in Champions League è quello dichiarato, ma senza cessioni eccellenti e con un paio di rinforzi, si potrebbe pensare ad un progetto diverso, che non si limiti soltanto al ritorno tra le grandi d’Europa. Parlare di scudetto, insomma, potrebbe non essere delittuoso anche se Spalletti preferirebbe che discorsi del genere si

chiudessero prima ancora di aprirli.

Leggi anche: