Gazzetta – Scudetto Napoli, se non ora quando. Non cadremo in queste ‘trappole

Il Napoli vince con il Milan ed alla settima giornata di Serie A si parla già di scudetto per gli azzurri di Luciano Spalletti. A farlo è Gazzetta dello Sport, quotidiano che per stessa ammissione dei suoi vertici è molto vicino, come linea editoriale, alle squadre di Milano.

Gli azzurri hanno fatto l’impresa vincendo contro un ottimo Milan, ecco perché i tre punti conquistati hanno un valore specifico ancora più importante. Ma a così poche giornate dall’inizio del campionato di Serie A parlare già di scudetto sembra molto presto.

Napoli da scudetto, il commento di Gazzetta

“Una giornata particolare. Inter, Juve e Milan hanno perso tutte insieme nello stesso giorno, non accadeva dal 16 ottobre 1994, e forse la coincidenza va letta come un segno: che sia l’anno buono per il terzo scudetto del Napoli, ora capolista con l’Atalanta? È uscito il 2 sulla ruota di San Siro, al fondo di una partita intensa, con ritmi da Premier. Il Milan ha governato di più il gioco ed è stato sfortunato, ha colpito due traverse, avrebbe meritato il pari. Il Napoli ha resistito, è stato salvato da un grande Meret e ha fatto leva sul fattore K. Kvaratskhelia ha fatto ammonire Kjaer e Calabria, ha costretto Dest a un intervento da rigore, ha spostato sul serio gli equilibri” scrive Gazzetta dello Sport.

È evidente la volontà in questo momento di spostare l’attenzione ed il peso della vittoria sul Napoli, un gruppo giovane che si sta ancora formando. Tanti senatori sono andati via, quindi potrebbe esserci meno maturità nel gruppo azzurro. Dunque bisogna andarci con i piedi di piombo in questo caso, perché sembra chiaro si cerca di far gravare un peso maggiore sulla squadra di Spalletti, per poi azzannarla al primo passo falso.