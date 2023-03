Gazzetta – Napoli meglio di Bayern e City, a Torino vuole il 30 e lode

Il Napoli con il Torino insegue la vittoria numero 30 in stagione, score migliore di quello del Bayern Monaco e del Manchester City.

Gli azzurri di Luciano Spalletti giocano oggi una partita complicata con il Torino di Ivan Juric, aggressivo e pimpante, che in casa è ancora più ostico. Ma il Napoli vuole chiudere al meglio il mese di marzo in cui ha fatto già registrare una sconfitta, quella con la Lazio e nella mentalità partenopea non sono contemplati altri errori di sistema.

Napoli meglio di Manchester City e Bayern Monaco

Il Napoli a Torino cerca la vittoria numero 30, visto che fino ad ora ha vinto 22 partite in campionato e 7 in Champions League e “se riuscissero ad allungare la serie

contro i granata sarebbero i primi nei cinque top campionati europei a tagliare il traguardo delle 30” scrive Gazzetta dello Sport.

Sul quotidiano in edicola oggi viene sottolineato anche che il Napoli come score, sta facendo meglio di Bayern e City che sono anch’esse a “quota 29ma rispettivamente in 42 e 39 gare, mentre il Napoli ne ha giocato solo 35. Più indietro le altre, col Real (41 gare) che arriverebbe a 29se consideriamo due partite vinte ai supplementari. Insomma vincendo oggi quella lode il Napoli la meriterebbe, ma contro il Toro non sarà semplice“.