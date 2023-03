Spalletti punta sul Napoli dei titolarissimi col Torino: due variazioni sul tema

Luciano Spalletti ha deciso la formazione del Napoli con il Torino, giocheranno i ‘titolarissimi’ col rientro di Mario Rui e Lozano.

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che qualcosa sarebbe cambiato rispetto alla sfida con di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Una mezza bugia, o forse una mezza verità. Perché nel concetto di calcio del signor Luciano ci sono i titolari dei 45 minuti, quelli dei 30 minuti e così via. Insomma chiunque entra si deve sentire importante, perché quando viene scelto vuol dire che in quel momento viene considerato come l’uomo giusto per dare qualcosa in più alla squadra.

Napoli: la probabile formazione col Torino

Ed allora vedremo se ci saranno mosse a sorpresa, ma da quello che filtra da Castel Volturno non ci saranno stravolgimenti di formazione. Anche perché lo stesso Spalletti ha sottolineato che c’è la sosta e ci sono giocatori che riescono a recuperare bene.

Con il Torino si parte sempre con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui al rientro da titolare in Serie A dopo la squalifica. Centrocampo intoccabile con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano è favorito su Politano con Osimhen e Kvaratskhelia.

Insomma squadra che vince non si tocca, o almeno non si stravolge, soprattutto dopo la sconfitta del Milan con l’Udinese, che può dare ulteriori punti di vantaggio agli azzurri. Qualcosa potrà cambiare a partita in corso, perché Elmas può avere minuti, così come Ndombele e Simeone. Niente da fare per Raspadori che tornerà solo dopo la sosta.

Napoli la probabile formazione col Torino (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.