Gazzetta – Juventus rischia la Champions: il Napoli rientra in terza fascia. I tempi

Juventus fuori dalla Champions League col Napoli al posto dei bianconeri. E’ una prospettiva su cui torna Gazzetta dello Sport. La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare per i tre club ancora in Superlega: Juventus, Real Madrid e Barcellona. Questo li mette a rischio di una possibile squalifica. A parole Ceferin ha sempre promesso questo provvedimento per chi persisteva a rientrare nel progetto di riforma della competizione europea. Il presidente della Uefa ha continuato a puntarci, specificando, però, che il comitato è un organo indipendente.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla possibile squalifica della Juve dalla Champions League: “Ora la palla è ai giudici: il destino di Juventus, Real Madrid e Barcellona, a rischio squalifica, può stravolgere lo scenario. Napoli, Real Sociedad e Betis osservano: prenderebbero il posto delle tre della Superlega”.

I tre club, attraverso Laporta del Barcellona, hanno fatto sapere di essere pronti alla battaglia legale. Ecco perché una eventuale “squalifica sarebbe impugnata prima in appello e poi al Tas, con la possibilità di una sospensiva. Non è da escludere un ricorso alla Corte Ue, se la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Madrid fosse considerata ricevibile. Nell’ipotesi estrema sarebbe il Napoli a subentrare, piazzandosi in terza fascia. Dopo il rinvio a giudizio, la Disciplinare andrà a sentenza nei primi 7-10 giorni di giugno, seguita dagli altri gradi di giudizio. Difficile che il sorteggio di Champions del 26 agosto preveda “X”.