Il piano di De Laurentiis per il Napoli: più poteri ad Edo

Ultime notizie calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole rivoluzionare il quadro dirigenziale della SSCN, puntando maggiormente su Edo De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Il Mattino il patron azzurro sta valutando attentamente di cambiare “alcuni storici manager del club azzurro” questo perché “De Laurentiis sta pensando di apportare più di qualche modifica all’interno del club azzurro”.

In questo contesto un “ruolo sempre più centrale e operativo per il figlio Eduardo, vice presidente della società“. Non è un caso che proprio De Laurentiis junior abbia seguito praticamente sempre la squadra nell’ultima stagione. Spesso Edo è stato in tribuna da solo senza il padre, un segnale a livello mediatico e di immagine importante. Come a voler indentificare, se non un passaggio di consegne, quantomeno un ingresso in pianta stabile in ruoli decisionali da parte di Edo De Laurentiis.

La presenza di un giovane all’interno dell’esecutivo del Napoli potrebbe portare novità, così come potrebbe farlo un cambio del quadro dirigenziale. La SSCN avrebbe bisogno di un dirigente alla Pierpaolo Marino o quantomeno un direttore generale che possa parlare ed esporsi ai media, ad esempio. Non va dimenticato che nessuno ancora ha dato uno straccio di spiegazione dopo Napoli-Verona. Da oltre una settimana tutti tacciono.