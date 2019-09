Gazzetta. Juve-Napoli, Lozano il migliore. Il campionato non è nato morto

Juve-Napoli dice che il campionato non è nato morto. E’ nato splendido. E ci divertirà. Hirving Lozano il migliore dei suoi. Il Napoli sarà protagonista.







Juve-Napoli è stata una partita all’inglese, decisa da uno svarione di Koulibaly, ma condita da ben sette goal. Non sono molte le squadre capaci di realizzare tre goal allo stadium. La gazzetta dello sport, nella consueta analisi post gara premia Hirving Lozano:

JUVE-NAPOLI, LOZANO IL MIGLIORE

Lozano, ecco l’attaccante che non c’era. Non è soltanto veloce, fa valere una certa resilienza nei corpo a corpo. È un’ala, ma si muove da centravanti avvoltoio. Verrà utile.

La Juve è CR7 che ha 5 Palloni d’oro in salotto e 5 Champions, ma gioca sempre come se fosse al debutto. Voleva il gol a tutti costi, l’ha trovato, su idea di Douglas Costa: 3-0 al 17’.

Forse il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, il migliore dei suoi. Il terzo gol lo ha segnato Di Lorenzo, sì proprio il ragazzo dei Sassi che aveva bloccato Cristiano. Bel segnale, bella risposta.

L’autogol di Koulibaly cambia poco. Ancelotti torna sul Golfo con la consapevolezza di avere in mano una squadra che ha inflitto un parziale di 3-0 alla Juve in casa sua e nuovi giovani che possono farla crescere ancora. Il campionato non è nato morto. E’ nato splendido. E ci divertirà.







Higuain alla fine ha usato due parole per descrivere tutto questo: «Una montagna russa».

Koulibaly poco lontano ripensava a tutto quello che era successo e un altro difensore, con le stampelle in mano, smetteva di festeggiare ed entrava in campo per consolarlo. Giorgio Chiellini. Bellissimo gesto di sport.