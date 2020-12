Gennaro Gattuso non vuole lasciare nulla al caso e vuole una mentalità vincente sempre, a Crotone esige una prestazione di alto livello.

Non vuole abbassare in alcun modo la guardia Gennaro Gattuso che già nel recente passato ha chiesto una crescita mentale della squadra, che non sempre riesce ad avere un approccio aggressivo alle partite. Il tecnico non vuole sottovalutare in alcun modo il Crotone. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Guai a fidarsi di una «piccola» che enfatizza l’avversario. La regola numero uno, per il calabrese doc che non ha velleità di cariche governative è: non fidarsi. Lo ha detto ai suoi

nello spogliatoio per non rischiare che Crotone diventi una tappa trappola del cammino in campionato.

In vista della sfida con il Crotone il tecnico ha in mente più di un cambio di formazione ed è pronto a lanciare Petagna da titolare. Anche se restano alcuni calciatori che oramai appaio inamovibili come Koulibaly, Zielinski ed Insigne. Dal primo minuto ritorna anche il messicano Lozano.