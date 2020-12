Gazzetta: Crotone-Napoli, le probabili formazioni. Fuori Mertens

Formazioni Crotone-Napoli, Gattuso punta sul modulo 4-2-3-1 senza Mertens. Stroppa si affida al modulo 3-5-2.

Non c’è Dries Mertens nelle probabili formazioni di Crotone-Napoli stilate da Gazzetta dello Sport. Sarà Petagna a giocare da prima punta nel modulo 4-2-3-1 deciso da Gennaro Gattuso che sembra dover abbandonare il 4-3-3 utilizzato nelle ultime uscite. Il tecnico calabrese deve fare ancora a meno di Victor Osimhen, i cui tempi di recupero si allungano. Per il Napoli in porta c’è il ballottaggio Meret-Ospina, con il colombiano che nelle ultime ore sembra in vantaggio sul collega italiano. In difesa si rivedono Mario Rui e Manolas, mentre a centrocampo si rivede Demme titolare con Zielinski che dovrebbe essere il trequartista, mentre Lozano prenderà il posto di Politano in attacco sulla destra.

Stroppa punterà invece su Cordaz in porta, menre in difesa c’è l’ex Luperto titolare insieme con Magallan e Marrone. Il folto centrocampo a cinque sarà sostenuto da Molina, Vulic, Petriccione, Benali e Reca. Mentre in avanti ci sarà spazio per Siymi e Messias.

Ecco le probabili formazioni di Crotone-Napoli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Petriccione, Vulic; Vulic, Benali, Petriccione, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso