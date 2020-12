Cdm – Museo virtuale al San Paolo, c’è già il piano di azione

Aurelio De Laurentiis ha auspicato la costruzione di un museo virtuale all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Sembrano essere molto celeri i tempi per avviare la realizzazione di un museo virtuale all’interno dello stadio da poco dedicato a Diego Armando Maradona. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis all’inaugurazione della mostra per rendere omaggio all’ex numero 10 aveva parlato del progetto che secondo il Corriere del Mezzogiorno è già in atto.

Prima la stazione della Cumana di Piazzale Tecchio che raffigura in murales la storia del Napoli dalla sua fondazione ad oggi. E poi l’annuncio di De Laurentiis di voler allestire un museo virtuale all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, trovando subito il consenso del Comune. Ieri pomeriggio, infatti, c’è stato l’incontro a Palazzo San Giacomo sul tema del museo virtuale del Napoli da allestire all’interno dello stadio. All’incontro erano presenti per il Napoli Alessandro Formisano e l’avvocato Testa mentre per il Comune erano al tavolo l’assessore Ciro Borriello, l’assessora Eleonora De Majo, il Capo di Gabinetto Ernesto Pollice e la Dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro. «Mercoledì – ha spiegato Borriello – ci sarà un primo sopralluogo e un secondo sabato per definire gli spazi e individuare l’area. Ci metteremo subito al lavoro con gli uffici tecnici competenti».