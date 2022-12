La Gazzetta frena il Napoli: ” Scudetto? le sfide di gennaio possono cambiare tutto”

La Gazzetta dello Sport frena la corsa scudetto del Napoli, le sfide con Inter, Juventus e Roma saranno decisive per gli azzurri.

Il Napoli lavora intensamente sui campi del Regnum Carya: doppia seduta di allenamento, mattina, riscaldati dal sole e dai 20 gradi di Antalya, e pomeriggio. Spalletti vuole presentarsi al meglio per la ripresa del campionato. Il Napoli è capolista in serie A con otto punti di vantaggio sulla seconda e primatista in Champions League.

Per la Gazzetta dello Sport le prossime tre sfide saranno determinanti per Napoli: “gennaio è una cartina tornasole per il Napoli che prima del giro di boa affronterà l’Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la Roma. Ma sono le avversarie che devono vincere per forza. L’importante sarà ripartire col piede giusto”.