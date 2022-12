Cabrini: “La Juve deve credere nella rimonta. Non sappiamo come tornerà il Napoli dalla sosta”

Per Antonio Cabrini la Juve deve credere nella rimonta scudetto: “L’obiettivo per i bianconeri è quello di arrivare tra le prime quattro”.

Antonio Cabrini, ex terzino della Juventus e campione dell’Italia Mundial del 1982, ha parlato della lotta scudetto in serie A:

Cabrini, lei crede alla possibile rimonta scudetto dei bianconeri?

«Penso che l’obiettivo più realistico per la Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Soltanto il Napoli può perdere il titolo. E non lo dico soltanto per i punti di vantaggio sul Milan (8) e sulla Juventus (10). La squadra di Spalletti si diverte, diverte e ha dimostrato grande continuità nella prima parte di stagione. Poi, ovvio, bisognerà capire che incidenza avrà il Mondiale: se ne parla tanto, ma essendo una novità assoluta questa pausa così lunga nessuno può sapere realmente quanto e in che modo influenzerà le squadre».

La Juventus avrà un Pogba in più (zero minuti finora per il francese) e un Chiesa in condizioni migliori. Quanto incideranno?

«Saranno innesti importanti, ma Pogba e Chiesa non vanno caricati di troppe responsabilità visto che sono stati fuori parecchio».

Vedrebbe bene il ritorno di Del Piero alla Juventus come dirigente?

«Vedremo cosa deciderà la nuova società. Del Piero ha fatto la storia della Juventus. Ma uno come lui, non va scelto soltanto per l’immagine. Alessandro, nel caso, meriterebbe un ruolo centrale all’interno del club»