Del Genio non le manda a dire: “Siete degli sporchi venduti”

Paolo Del Genio risponde alle critiche contro i napoletani: “Vittimisti? Noi abbiamo il coraggio di denunciare i fatti”.

La pausa della Serie A è stata caratterizzata dal terremoto che ha scosso la Juventus e tutto il calcio italiano. Il club bianconero è al centro di alcune indagini molto importanti ed ogni giorno emergono nuovi particolari.

Quanto sta accadendo al calcio italiano è allarmante: Dai narcotrafficanti ai vertici dell’Aia al presidente della FIGC che incontra segretamente la Juve e alcuni club di serie A, che poi si scoprirà essere in qualche modo guidati dai bianconeri.

Quanto accaduto in passato oggi viene visto con una luce nuova e le accuse che arrivavano da Napoli sugli scudetti scippati, oggi non sono campate in aria.

Di questi argomenti ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A: “Ci sono dei conflitti di interesse nel mondo del calcio, perché non raccontarli? Accusate noi napoletani di fare il solito vittimismo, ma noi abbiamo il coraggio di raccontare i fatti, voi non potete farlo perché siete degli sporchi venduti. Poi vi mettetiamo a tacere…”.