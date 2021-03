Gazzetta – Fenomeno Zielinski, ora serve una super offerta per strapparlo al Napoli

Piotr Zielinski è nel pieno della maturazione calcistica ed ha preso per mano il Napoli, secondo Gazzetta sarà difficile strapparlo a De Laurentiis.

Il Napoli si coccola Piotr Zielinski: a 26 anni il polacco sembra finalmente aver capito di essere una spanna più degli altri ed ha ingranato la quinta. Basta guardarlo come si muove in campo e con quale sicurezza gioca per comprendere che il salto mentale è stato fatto, questo bisogna dirlo è merito anche di Gattuso che a fine stagione lascerà la panchina del Napoli. Ora Zielinski ha una sicurezza da leader, tanto che fino a quando il Napoli non ha imposto il silenzio stampa era uno dei primi a presentarsi davanti ai giornalisti anche nei momento di profonda crisi.

Zielinski ha da poco rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2024 ed è diventato un punto fermo della formazione azzurra. Secondo Gazzetta in questo momento per strappare Zielinski a De Laurentiis serve una super offerta, oltre i 50 milioni di euro. Offerta che potrebbero piazzare solo i top club europei come Manchester City, Barcellona o United. Club che in verità seguono da parecchio il calciatore, anche se fino ad ora non hanno mai affondato il colpo. Anche perché fino ad ora Zielinski era stato sempre discontinuo, come se non avesse piena coscienza dei propri mezzi tecnici superiori alla media. Adesso che il salto è stato fatto allora qualcosa potrebbe cambiare. Il Napoli, però, ha intenzione di tenersi Zielinski, acquistato a 15 milioni di euro dall’Empoli. Davanti ad una grandissima offerta, Aurelio De Laurentiis potrebbe ragionarci, ma il patron del Napoli ha dimostrato di saper tenere anche duro, come ha fatto nel recente passato anche con Koulibaly e Fabian Ruiz.