Zielinski si è convinto di essere diventato grande: il polacco cambia le partite

Piotr Zielinski è uno dei migliori calciatori del Napoli della stagione 2020/21, il polacco ha fornito un assist bellissimo anche col Bologna.

Piotr Zielinski si è finalmente convinto di essere diventato grande? E’ la domanda che si pongono tutti i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori e guardando le prestazioni degli ultimi mesi la risposta è: si. Il polacco spesso prende in mano le redini del gioco, sta segnando con continuità (6 gol in campionato) e fornisce assist (5 in campionato) e giocate preziosi per i compagni. A tratti sembra incontenibile, sia quando si abbassa per ricevere palla e liberare il centrocampo, sia quando deve trovare la giocata in fase offensiva. Tecnicamente ha pochi eguali e non solo nella rosa del Napoli, ha una mobilità sinuosa che fa tenere gli occhi puntati sul calciatore.

Zielinski: maturazione definitiva

A 26 anni sembra arrivato il momento per Zielinski per dimostrare tutto il suo valore. Dal 2016 veste la maglia del Napoli e si era subito visto che aveva delle grandi doti. Ma la presenza di Hamsik e la discontinuità di rendimento non lo ha mai fatto esplodere del tutto. Ora Zielinski sembra essersi convinto in prima persona di essere un grande giocatore. Lo si vede nelle giocate, nella voglia di prendersi responsabilità come arretrare in difesa, forzare la giocata in attacco, tirare in porta anche sotto pressione. Sono movimenti che prima il polacco non faceva. Ora sembra responsabilizzato, è cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale e questo ha fatto esplodere anche le sue doti tecniche. L’assist di tacco per Insigne col Bologna, è solo un esempio delle potenzialità di un calciatore che può giocare a tutto campo ed in varie posizioni. Gattuso lo tiene come trequartista più vicino alla porta e questo gli permette di trovare più spesso la via della rete. Ma nei suoi piedi Zielinski ha tanti gol, anche perché può calciare indifferentemente di destro e di sinistro.