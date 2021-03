VIDEO – Hamsik: “Ritorno a Napoli? Non chiudo mai la porta, è la mia seconda casa”

Marek Hamsik parla di Napoli anche durante la presentazione del Goteborg la sua nuova squadra del campionato svedese.

Hamsik e Napoli un connubio inscindibile per stessa ammissione dell’ex capitano azzurro che durante la prestazione al Goteborg risponde anche ad una domanda su un possibile ritorno in azzurro: “Il Napoli? Non chiuderò mai la porta, lì ho speso la mia intera carriera. E’ un posto speciale che porto sempre nel cuore, la mia seconda casa, ma ora penso solo al Goteborg, poi vediamo cosa succederà“. Parole e musica per le orecchie dei tifosi del Napoli che hanno visto nel calciatore slovacco sempre un punto di riferimento, un calciatore che ha sposato in tutto e per tutto la causa azzurra.

Si era parlato di un possibile ritorno al Napoli di Hamsik quando aveva risolto il contratto con il club cinese, magari un connubio con Benitez che lo aveva allenato già al Dalian, ma è stata solo una fugace voce. Ora Hamsik ha deciso di ripartire al Goteborg, vuole giocare con continuità. Da Napoli sono arrivati già tantissimi attestati di stima per il calciatore slovacco che ha lasciato un ottimo ricordo.

Attended @IFKGoteborg unveiling of #Hamsik yesterday.

Asked him re return to the #SerieA & #Napoli when contract expires in August: “Never say never, and I'll never close this [door]. It’s my 2nd home & will always be in my heart. Now only focused on #Ifkgbg. Only club I wanted.” https://t.co/iXjPClrO7L pic.twitter.com/9hJWe3dsSD

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 9, 2021