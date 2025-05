Gazzetta dello Sport: “Napoli, tutto su David. Vicino il colpo”

Il Napoli si muove verso un cambio di paradigma: è tempo di una nuova era, che si esprime attraverso un mercato che guarda a 360 gradi e abbraccia una filosofia differente. È il momento delle opportunità, come dimostra il ritorno di fiamma per Jonathan David, profilo da tempo monitorato dal club e che ora torna di grande attualità, complice lo scenario degli svincolati di lusso.

Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’ultima volta in cui il nome di David fu associato al Napoli risale all’immediato post-scudetto: l’addio (poi solo sfiorato) di Osimhen impose una riflessione sui possibili sostituti, ma all’epoca l’operazione non si concretizzò, anche per via di una valutazione ritenuta troppo elevata. Adesso, però, il contesto è radicalmente cambiato: David sarà libero dal prossimo 30 giugno e il Napoli ha già incontrato i suoi agenti.

Un’operazione ambiziosa ma complessa

Il diesse Giovanni Manna, come riporta ancora Giordano, ha fatto da tramite tra la dirigenza partenopea e gli agenti dell’attaccante del Lille per sondare i margini di una trattativa seria. Nessuna clausola da versare, ma non si tratterà comunque di un affare a basso costo: commissioni elevate, bonus alla firma e concorrenza internazionale rendono il negoziato delicato, anche se l’interesse degli azzurri è forte e concreto.

David, autore di 25 reti tra Ligue 1 e Champions in questa stagione, rappresenta un investimento tecnico e strategico importante. Con 146 gol in carriera, è tra i profili offensivi più interessanti disponibili sul mercato.

Una concorrenza che resta viva

Come sottolineato da Giordano, il canadese è balzato in testa alla lista dei desideri, sorpassando altri nomi comunque ancora tenuti in considerazione: da Lucca dell’Udinese a Bonny del Parma, fino ad arrivare al più oneroso Højlund. Ma è chiaro che, in un mercato sempre in evoluzione, le gerarchie possono cambiare.

Il Napoli, forte della probabile partecipazione alla prossima Champions League, vuole attrezzarsi in tempo. E la doppia pista De Bruyne-David rappresenta un messaggio chiaro: si sogna in grande.