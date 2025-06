Gazzetta dello Sport: “Napoli, il mercato si muove anche in uscita: Caprile al Cagliari, Simeone verso il Siviglia”

Non solo acquisti di rilievo e trattative che infiammano la piazza. Come sottolineato da Antonio Giordano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a lavorare anche in uscita, portando avanti una strategia coerente con la propria politica di sostenibilità e valorizzazione del capitale tecnico.

Dopo la partenza del difensore Natan al Betis di Siviglia, il club azzurro ha ufficializzato un’altra operazione in uscita: il Cagliari ha riscattato Elia Caprile. Il portiere classe 2001, che ha giocato l’ultima stagione in prestito in Sardegna, frutta al presidente Aurelio De Laurentiis un introito da otto milioni di euro, cifra già definita nei precedenti accordi.

Come riporta ancora Giordano su La Gazzetta dello Sport, resta caldo l’asse con la Spagna anche per un’altra operazione: Giovanni Simeone, il “Cholito”, è sempre più vicino al trasferimento al Siviglia. Un ritorno in Liga per l’attaccante argentino, figlio d’arte, che potrebbe così trovare nuova centralità in un progetto tecnico competitivo. L’eventuale cessione del centravanti sarebbe slegata da quella di Juanlu, esterno difensivo seguito dal Napoli da oltre dieci giorni: il club azzurro ha il giocatore praticamente in pugno.

Una doppia trattativa su fronti diversi, ma con un denominatore comune: una gestione attenta degli equilibri di rosa e bilancio, come osservato da Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport.