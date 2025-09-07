Gazzetta dello Sport: “Napoli, emergenza difesa e attacco: Conte valuta Beukema e Hojlund”
Un mercato lungo tre mesi per farsi trovare pronti davanti a un calendario che porta in dote campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha abbondato nelle scelte estive per non farsi trovare impreparato. E la scelta si rivela oggi quanto mai opportuna, alla vigilia di un tour de force che comincia con la trasferta di Firenze.
Le condizioni di Amir Rrahmani tengono in ansia Conte: il difensore kosovaro, fermato da un problema muscolare in nazionale, si sottoporrà a risonanza in giornata. «C’è ottimismo ma con i muscoli non si scherza», scrive la Gazzetta dello Sport, evidenziando come il club voglia tutelarlo. In caso di forfait, Beukema — costato 30 milioni più bonus — è pronto a partire dal 1’. Buongiorno, rientrato dall’operazione, ha dato segnali positivi contro l’Avellino e può essere un’alternativa, così come Juan Jesus, già affidabile nel finale della scorsa stagione.
Non solo difesa. In attacco, riporta ancora la Gazzetta dello Sport, la novità si chiama Rasmus Hojlund: il danese, appena arrivato e subito ripartito per gli impegni con la nazionale, tornerà martedì a Castel Volturno. Conte valuterà le sue condizioni nei quattro allenamenti disponibili: se convincerà, potrebbe essere lanciato subito dal 1’ a Firenze, contendendo la maglia a Lucca. «La sua tendenza ad attaccare la profondità può aiutare», evidenzia la Gazzetta dello Sport.
Capitolo centrocampo: il nodo si chiama Anguissa. L’ex Fulham tornerà dal Camerun solo mercoledì, con appena due sedute a disposizione per preparare la Fiorentina. «Le valutazioni non sono scontate», scrive la Gazzetta dello Sport, anche perché all’orizzonte incombe già il debutto di Champions contro il Manchester City. Possibili quindi soluzioni alternative, con Elmas o Gilmour pronti a partire titolari e con la tentazione del tridente offensivo, magari con Lang.
Un Napoli in piena gestione d’organico, conclude la Gazzetta dello Sport, ma con l’abbondanza costruita in estate per fronteggiare ogni emergenza. Firenze sarà già un test chiave per capire la profondità delle scelte di Conte.