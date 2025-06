Gazzetta dello Sport: “De Bruyne-Napoli, è fatta: il belga pronto a sbarcare in Italia, contratto biennale e bonus da 10 milioni”

Napoli – Il colpo dell’estate è pronto a riscrivere la storia del Napoli e della Serie A. Kevin De Bruyne, simbolo del Manchester City e tra i centrocampisti più forti dell’ultimo decennio, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore azzurro. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo è ormai definito nei dettagli: restano da sistemare solo alcune clausole legate ai diritti d’immagine, ma lo scambio dei contratti è già in corso.

Il club sta accelerando per organizzare le visite mediche a Villa Stuart già nei prossimi giorni, prima che il giocatore parta per rispondere alla convocazione della Nazionale belga, di cui è capitano.

Contratto e cifre: operazione da top player

Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera all’operazione, che prevede un biennale con opzione per un terzo anno, un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro, e uno stipendio da 5 milioni netti a stagione. Un investimento importante, che segna l’ingresso del Napoli in una nuova dimensione, più europea, più ambiziosa.

Una scelta di cuore (e di Champions)

Nonostante le molte offerte ricevute, De Bruyne ha scelto Napoli. Ha rifiutato i Chicago Fire e la MLS per continuare a competere ad altissimi livelli in Champions League. E la Campania per lui non è nuova: ha sposato la moglie Michele a Sant’Agnello, vicino Sorrento, con Dries Mertens come testimone. Un legame affettivo forte, consolidato anche dall’amicizia con Romelu Lukaku, futuro compagno di reparto e figura chiave nella buona riuscita della trattativa.

De Bruyne ha espresso da subito disponibilità all’approdo in azzurro. Ora si trova in vacanza in Grecia con la famiglia, mentre il ds Giovanni Manna, regista dell’operazione, è a Ischia con il presidente per chiudere gli ultimi dettagli. Gli avvocati sono al lavoro, la firma è attesa a breve.

Con l’arrivo del belga, il Napoli risponde all’esigenza di rialzare il tasso tecnico della rosa, orfana di giocatori come Kvaratskhelia. Conte e Manna vogliono una squadra subito competitiva, capace di puntare in alto in tutte le competizioni.

De Bruyne porta in dote dieci anni di Manchester City, 108 gol, 422 presenze, sei Premier League, una Champions e nove candidature al Pallone d’Oro. A quasi 34 anni (li compirà il 28 giugno), è ancora un fuoriclasse capace di incidere in ogni zona del campo. Piedi sopraffini, visione, assist: il suo arrivo innalza in modo netto il livello della squadra e segna l’inizio di un mercato azzurro che si preannuncia esplosivo.

Identikit | Kevin De Bruyne

Nato a Drongen (Belgio) il 28 giugno 1991

Ruolo: centrocampista

Altezza: 181 cm

Peso: 70 kg

Esordio professionistico: Genk (a 17 anni)

Carriera:

Genk: 113 presenze, 17 gol

Werder Brema: 34 presenze, 10 gol

Chelsea: 9 presenze, 0 gol

Wolfsburg: 73 presenze, 20 gol

Manchester City: 422 presenze, 108 gol

Nazionale belga: 109 presenze, 30 gol

Conclusione

Qualche anno fa sarebbe stato impossibile solo immaginare un colpo così. Oggi De Bruyne è già una realtà del Napoli. Manca solo l’ufficialità, ma la città è pronta ad accogliere la sua prima stella da Champions. E il sogno è appena iniziato.